Premierenpublikum feierte Enrique Gasa Valga nach „Jesus Christ Superstar“ mit Standing Ovations

Kufstein – Nein, es war kein Regiefehler! Bibelkundige wissen ja, dass unter Blitz und Donner der Vorhang des Tempels in Jerusalem zerriss, als Jesus sein Leben aushauchte. Der Jesus auf der Festung Kufstein erfreute sich noch bester Gesundheit, als bei der Premiere von „Jesus Christ Superstar“ gegen Ende des ersten Aktes ein Unwetter über der Festung niederging und Teile der Bühne in eine Rutschbahn verwandelte. In der Pause schloss Petrus (der richtige im Himmel) seine Schleusen und so konnte nach der Pause sein Musical-Pedant trockenen Fußes seinen Herrn und Meister verleugnen.