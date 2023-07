Bei Reinigungsarbeiten in Tannheimer Hotel: Koch (25) geriet in Stromkreis

Tannheim – Der Koch eines Tannheimer Hotels musste am Sonntag ins Krankenhaus Reutte geflogen werden. Laut Polizei reinigte der 25-Jährige gegen 9.30 Uhr die Küche, dabei trennte er einen Oberhitzegrill vom Stromnetz. Als er das Kabel wieder in die Kraftstromsteckdose (380 Volt) steckte, geriet er in den Stromkreis.