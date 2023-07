Riskantes Schlepp-Manöver in Nordsee: Brennender Frachter nahe dem neuen Liegeplatz

Den Haag – Der brennende Frachter ist beim risikovollen Transport entlang der niederländischen Wattenmeerinseln seinem neuen Liegeplatz über Nacht deutlich nähergekommen. Der Fracher müsse noch 18 Zeilen (etwa 33 Kilometer) zurücklegen, teilte die zuständige Behörde am Montagmorgen (8 Uhr) in Den Haag mit. „Die Ankunftszeit hängt noch immer stark vom Wetter, Rauch, Strömungen und Gezeiten ab." Der Frachter werde „langsam und kontrolliert" von zwei Schleppern gezogen. Der neue vorläufige Liegeplatz befindet sich etwa 16 Kilometer im Norden der Wattenmeerinsel Schiermonnikoog.

An dem neuen Liegeplatz soll der Frachter weiterhin von zwei Schleppern stabil in Position gehalten werden. Sobald die Situation an Bord es zulasse, soll er in einen Hafen verlegt werden. Welcher das ist, ist noch nicht bekannt.