Events im August: Drei Gassen, drei Feste in Innsbruck

Innsbruck – Als „großartige Gelegenheit, die Vielfalt der Seitengassen und das Handwerk der Altstadtbetriebe (wieder) zu entdecken“, bewirbt der Innsbrucker Zentrumsverein die drei bunten Gassenfeste, die im August in der Altstadt in Szene gehen.

Den Auftakt macht das Pfarrgassenfest am Donnerstag, den 3. August: Die Betriebe in dieser kleinen, aber feinen Gasse rollen den roten Teppich aus und feiern von 17 bis 22 Uhr – mit Livemusik von Fritto Misto, kulinarischen Angeboten und sommerlicher Mode. Die „austriaguides“ bieten kostenlose Führungen zu den Geheimnissen der Pfarrgasse samt ihren Innenhöfen an – um 17.30, 18.30, 19.30 und 20.30 Uhr. Treffpunkt ist jeweils bei Uhren Schmollgruber, wo die historische Uhr auch das Fest an sich „einläuten“ wird.