Musks X-Logo könnte gegen Bauvorschriften verstoßen

Ein Vertreter habe gegenüber der Behörde erklärt, dass Leuchtzeichen sei nur vorübergehend angebracht worden. Am Freitag hatte das Unternehmen das X auf dem Dach seines Hauptsitzes in der Market Street aufgestellt. Anrainer kritisierten in den sozialen Medien die „aufdringlichen Lichter" des pulsierenden und flackernden Logos. X-Nutzer @itsmefrenchy123 sagte, man müsse sich das mal „direkt gegenüber seinem Schlafzimmer" vorstellen. „Ich bin einfach verblüfft über den eklatanten Mangel an Rücksichtnahme gegenüber irgendjemanden", schrieb X-Nutzer @DollyMarlowe.