Zehntausende Menschen in Peking wegen Taifun „Doksuri“ evakuiert

Peking – Wegen Starkregens und Überschwemmungen im Zuge von Taifun "Doksuri" sind in der chinesischen Hauptstadt Peking Zehntausende Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden. Mehr als 31.000 Menschen seien von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen, berichteten staatliche Medien am Montag. Auf beiden Flughäfen in Peking wurden am Morgen mehr als 180 Flüge gestrichen, Hunderte Flüge waren laut der Flugverfolgungs-App Flight Master verspätet.

Laut den staatlichen Medien wurden in Peking keine größeren Schäden oder Opfer gemeldet. Südlich der Hauptstadt waren die Auswirkungen von "Doksuri" aber noch stärker zu spüren. In der Provinz Hebei wurde Medienberichten zufolge ein Lkw-Fahrer vermisst, nachdem in der Stadt Baoding am Sonntag zwei Lastwagen von einer zusammengebrochenen Brücke gestürzt waren. In der Stadt Shijiazhuang wurde ein Teil einer Güterbahnbrücke von einem angeschwollenen Fluss weggespült. Die starken Regenfälle setzten auch Teile der Provinz Shanxi unter Wasser. Bereits am Wochenende hatte der Taifun in der südlichen Provinz Fujian großflächige Überschwemmungen verursacht. Hunderttausende Menschen mussten deswegen ihre Häuser verlassen.