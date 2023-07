Tanzen im Bikini: Partys am Strand sorgen in Rimini für Streit

Rimini, Rom – Tanzen am Strand ist in Rimini hoch im Kurs. In den Strandbars an der Adria-Küste wird vom Nachmittag bis tief in die Nacht im Bikini und barfuß getanzt. Vor allem am Wochenende ist laute Musik keine Seltenheit. Sie lockt Hunderte Besucher in die Strandbars. Ganz zum Ärger der Behörden, die nicht wollen, dass der Strand zu einer Diskothek im Freien und zur Konkurrenz für Nachtlokale wird.