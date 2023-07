71-Jähriger starb nach Treppensturz vor Gasthaus in Hopfgarten

Hopfgarten im Brixental – Ein 71-jähriger Mann ist am vergangenen Freitag vermutlich nach einem Sturz in Hopfgarten verstorben. Ein Gast eines Lokals entdeckte den bewusstlosen Deutschen am Abend am Fuß einer Treppe des Gastronomiebetriebs. Er setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Der Mann wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert, wo er noch am selben Abend verstarb.