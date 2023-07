Geplante Aufhebung des Lkw-Fahrverbots für Transitforum „Schnapsidee“

Sanierungen machen machen eine Sperre der Brennerbahnstrecke von 6. bis 23. August nötig. Die vom Land geplante Aufhebung des sektoralen Lkw-Fahrverbots in dieser Zeit ist für das Transitforum ein „völlig falsches Signal“ – stattdessen fordert man eine ganztägige Dosierung.

Innsbruck – Das Transitforum Austria-Tirol hat die Landesregierung aufgefordert, die Lkw-Dosiersysteme während der wegen Sanierungsarbeiten geplanten Sperre der Brennerbahnstrecke im August ganztägig und täglich anzuwenden. Das sei nicht nur für die unbehinderte Aufrechterhaltung des Verkehrs nötig, sondern auch gesetzlich verpflichtend, sagte Transitforum-Chef Fritz Gurgiser zur APA. Dass das Land in der Zeit die Aufhebung des sektoralen Lkw-Fahrverbots plant, sei "eine Schnapsidee".

Die tägliche Verkehrsdosierung auf dem gesamten Brennerkorridor von München bis Verona sei für die Dauer der von 6. bis 23. August geplanten Sperre notwendig, um die "Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs aufrecht zu halten", teilte das Transitforum in einer Aussendung mit. Dahingehend bestehe eine gesetzliche Verpflichtung, erinnerte Gurgiser gegenüber der APA mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung. Es gehe auch darum, dass Blaulichtorganisationen unbehindert einsatzbereit sowie die Nah- und Regionalversorgung sowie der Nahverkehr ebenso wie der Berufsverkehr gewährleistet seien.

Das Transitforum regte zudem ein überregionales Vorgehen an und die Verkehrsberuhigungsanlagen in Südtirol, Trentino und Bayern zusammenzuschalten sowie schon weit vor den Grenzen Brennerpass bzw. Kufstein zu dosieren. Verkehrsbehinderungen auf der "hochsensiblen Brennerstrecke" sollten nicht den Nachbarn aufgebürdet, sondern gemeinsam bewältigt werden.

Dass die schwarz-rote Landesregierung vielmehr die Aufhebung des sektoralen Lkw-Fahrverbots in diesem Zeitraum plane, sei "eine Schnapsidee" und ein "völlig falsches Signal", kritisierte Gurgiser. Für die Pläne gebe es "keinen sachlichen Grund". Der internationale Verkehr habe genug Zeit und Möglichkeiten, sich auf die neue Situation einzustellen. Wieder einmal habe man den Eindruck, dass die Verantwortlichen "nie etwas lernen" würden, so Gurgiser. Statt nach anderen Möglichkeiten zu suchen und sich in der Europaregion Tirol bestehend aus Tirol, Südtirol und dem Trentino abzusprechen, werde einfach das sektorale Lkw-Fahrverbot aufgehoben.