Das große Schwazer Stadtfest

Am 5. August ist es soweit. Auch heuer wird das größte Stadtfest im Inntal die gesamte Schwazer Altstadt mit einem bunten Programm für die ganze Familie füllen – mit über 16 Livebands, DJs und Künstlerinnen sowie Artisten und lustigen Kinderstationen.

Die ganze Region feiert am 5. August mit.

Von Blasmusik über Rock, Pop und Soul bis hin zu Discosound und Hip-Hop: Hier kommen garantiert alle Musikfans auf ihre Kosten.

Das traditionelle Schwazer Stadtfest beginnt bereits um 10:30 Uhr mit einem Frühschoppen im Rathaushof, welches gemeinsam mit dem Lions Club Schwaz für den guten Zweck organisiert wird.

Ab 15 Uhr locken dutzende Stände mit kulinarische Köstlichkeiten der Schwazer Vereine und Gastronomiebetriebe in die Innenstadt. Von kleinen Snacks über traditionelle Tiroler Kost bis hin zu vegetarischen Gerichten ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei.

Das Schwazer Stadtfest ist ein Fest für die ganze Familie!

Von 15 bis 20 Uhr wird für die Kleinen ein spannendes Programm bei freiem Eintritt geboten. Am Pfundplatz gibt es eine Hüpfburg, ein Kugeldrehspiel, Luftballonschießen und vieles mehr. Bei der Bastelstation können die kleinen Gäste ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Natürlich dürfen auch Airbrush- und Glitzer-Tattoos sowie das Kinderschminken nicht fehlen. Außerdem sind in der ganzen Altstadt Walking Acts anzutreffen – vom Stelzengeher bis hin zu Akrobatinnen & Artistinnen.

Musikalische Highlights für jeden Geschmack.

Um 17:30 Uhr findet die offizielle Eröffnung mit dem Einmarsch der Bundesmusikkapelle Stans statt. Dort steht anschließend der traditionelle Bieranstich auf dem Programm. Ab 18:30 wird auf insgesamt 7 Bühnen Livemusik von über 16 Bands & Künstlerinnen musiziert.

Bequeme An- und Abreise!

Mit dem kostenlosen Shuttlebus kommt man bequem von den umliegenden Gemeinden zum Fest und wieder nach Hause. Zwei Busse fahren ab 15 Uhr in regelmäßigen Abständen von der Schwazer Steinbrücke in die umliegenden Gemeinden und zurück. Die genauen Fahrpläne sind online zu finden.

Bechern für die Umwelt!

Auch die brandneuen „Festlbecher“ kommen beim Stadtfest in Schwaz zum Einsatz. Dank der neuen Mehrwegbecher wird das Fest so nachhaltig und umweltschonend wie nie zuvor.

Der Eintritt beträgt 5 Euro (ab 17:00 Uhr)!

Kinder & Jugendliche bis 15 Jahrekönnen das Fest kostenlos besuchen. Alle Details zum Programm, den Bühnen und alle weiteren Infos sind unter www.stadtfest-schwaz.at zu finden.

Das Programm Bühne - Rathausinnenhof 10:30 - 14:00: 6er Blas 18:30 - 21:20: Harry Ahamer 21:45 - 01:00: Cotton Underwear Bühne - Stadtplatz 17:30 - 17:50: Einmarsch & Bieranstich mit offizieller Ansprache 18:00 - 19:50: Bundesmusikkapelle Stans 20:30 - 01:00: MakeUp Bühne - Pfundplatz 18:30 - 19:30: Die 67er der Stadtmusik Schwaz 19:45 - 22:15: Duo Maximal 22:30 - 01:00: Landfunk Tirol Bühne - Sparkassenhof 18:30 - 21:45: Vielsaitig 22:00 - 01:00: Andy Moos & Friends Bühne - Franz Josef Strasse / Pfarrkirche 18:30 - 21:40: Markus Linder Band 22:10 - 01:00: Moreland Bühne - Zinsparkplatz 18:30 - 19:30: Morosis 20:00 - 22:00: Skullfire 22:15 - 01:00: DJ Audiomat Bühne - Maximilianplatz / BH-Hof 18:30 - 21:20: Barbara Dorfer & The Generous 21:40 - 01:00: Chevy 57 www.stadtfest-schwaz.at

Ein Blick hinter die Kulissen der Schwazer Wirtschaft. © Stadtmarketing Schwaz

Schwaz trifft Wirtschaft

Ein ganz besonderer Blick hinter die Kulissen

Der Wirtschaftsstandort Schwaz zeichnet sich durch Vielseitigkeit, Tradition und Innovation aus. Stolz beheimatet die Silberstadt und die umliegende Region zahlreiche Vorzeigebetriebe, denen beim Projekt „Schwaz trifft Wirtschaft“ eine ganz besondere Bühne geboten wird.

Tagtäglich fährt man am Weg zur Arbeit oder in die Schule an denselben großen Betrieben vorbei. Doch was machen diese Unternehmen eigentlich? Unter dem Motto „Schwaz trifft Wirtschaft“ können sich Betriebe im Raum Schwaz im Rahmen eines spannenden Projekts präsentieren. Am 14. September 2023 um 15:00 Uhr geben wir Interessierten die Möglichkeit verschiedenste Unternehmen bequem mittels Shuttlebus zu besichtigen. So können den BesucherInnen einzigartige Einblicke in den Berufsalltag der Betriebe gewährt und Job- bzw. Ausbildungsmöglichkeiten kennengelernt werden.

Eine Betriebsbesichtigung dauert ca. 90 Minuten und die Teilnahme ist für Interessierte kostenlos. Ziel ist es die regionale Wirtschaft zu unterstützen und Betriebe für Groß und Klein greifbar zu machen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Infos finden Sie auf www.schwaz.at

Essen für die Seele: Regionale und bäuerliche Produkte stehen im Mittelpunkt des Schwazer Frischemarkts am 26. August. © Stadtmarketing Schwaz

Das Beste aus der Region

Der Schwazer Frischemarkt am 26. August

Regionale und bäuerliche Produkte stehen hier im Mittelpunkt: Der nächste Schwazer Frischemarkt findet am 26.08.23 von 08:30 bis 12:00 Uhr in der Franz-Josef-Straße statt. An dutzenden werden frische, regionale und bäuerliche Produkte angeboten. Das Sortiment reicht von Wurst, Speck und Käse über Obst, Gemüse und Pilzen, bis hin zu Backwaren, Fisch, Honig, Marmeladen und Schnäpsen. Gemeinsam mit dem Schwazer Bauernmarkt wird sich der Schwazer Frischemarkt zu einem ganz besonderen Erlebnis! Abwechslungsreiche Livemusik aus Tirol rundet das Angebot ab.

Weitere Informationen & Termine finden Sie laufen auf www.markt.schwaz.at

Neues aus der Schwazer Innenstadt

Wundervolle Lokale, so weit das Auge reicht…

Auf Burg Freundsberg, im Cafe Central und im Erbario – alle laden auf ihre Weise zum lukullischen und kulinarischen Genuss ein.