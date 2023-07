Vorjahresfinalist Misolic in Kitzbühel in erster Runde out

Kitzbühel - Vorjahresfinalist Filip Misolic ist am Montag schon in der ersten Runde des Kitzbüheler ATP-Tennisturniers ausgeschieden. Der Steirer unterlag dem argentinischen Qualifikanten Guido Andreozzi 7:5,4:6,2:6 und bleibt damit in der Weltrangliste außerhalb der Top 150. Am Dienstag werden sich Dennis Novak gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild und Dominic Thiem gegen den Argentinier Facundo Bagnis (19.30 Uhr) um Auftaktsiege bemühen, Ofner steht fix im Mittwoch-Achtelfinale.