Grell blinkendes „X“-Logo am Hauptquartier: Musk verärgert Nachbarn

Der ikonische blaue Vogel ist weg, an seiner Stelle blinkt nun ein grelles "X". Elon Musk hat sich mit der Generalüberholung des Kurznachrichtendiensts Twitter nicht beliebt gemacht, jetzt hat er womöglich sogar gegen Bauvorschriften verstoßen.

Damit sorgt er in der Nachbarschaft viel Ärger, denn das Logo leuchtet die ganze Nacht im Rhythmus auf. Der Bauaufsichtsbehörde BID zufolge könnte der große grelle Letter tatsächlich gegen die Genehmigungsvorschriften verstoßen. Bislang sei den Gutachtern jedoch der Zutritt zum Dach verweigert worden, weshalb noch keine Überprüfung möglich war.

"X"-Userinnen und User lassen sich derweil auf der Plattform darüber aus. "Das X ist schrecklich! Was ist falsch mit dir? Und es ist einfach unhöflich! Denkst du jemals an jemand anderen als an dich selbst?", zeigt sich eine Nutzerin empört. "Elon muss seine Nachbarn hassen. Das ist psychologische Kriegsführung", findet eine andere. Manche witzeln hingegen darüber und kommentieren die Situation mit Memes.