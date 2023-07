Tiroler Arbeiter erlitt bei Unfall in Vorarlberg schwere Kopfverletzungen

Nenzing/Karrösten – Ein 24-jähriger Mann aus Karrösten hat am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Vorarlberg schwere Kopfverletzungen erlitten. Der Arbeiter war bei der Sportmittelschule in Nenzing mit Abbrucharbeiten beschäftigt, als ein abstehender Teil des Daches brach, auf dem er stand.