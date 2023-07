Schwaz – Einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro haben Diebe kürzlich in Schwaz angerichtet: Laut Polizei wurden an zwei Wochenende (zwischen 21. und 24. Juli sowie zwischen 28. und 31. Juli) insgesamt 361 Laufmeter Energieerdkabel von einer Baustelle gestohlen. Weil die Vorgehensweise gleich war, sei ein Zusammenhang nicht auszuschließen, so die Polizei. (TT.com)