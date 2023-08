Zwischen Auto und Lkw eingeklemmt: Biker nach Unfall im Ötztal in Klinik verstorben

Der 38-Jährige wurde am 31. Juli noch an der Unfallstelle reanimiert. Knapp zwei Wochen später erlag er in der Klinik seinen schweren Verletzungen.

Gurgl – Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Sölden im Ötztal, der sich bereits am 31. Juli ereignet hatte, vergangenen Freitag in der Innsbrucker Klinik gestorben. Das gab die Polizei am Montag bekannt.