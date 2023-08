Franui lädt zu Alm-Konzert: Innervillgraten bereitet sich auf Konzert der Musicbanda vor

Die Rede ist von der Musicbanda Franui, die vor 30 Jahren in Innervillgraten entstand. Das große Ensemble rund um Andreas Schett ist inzwischen in ganz Mitteleuropa und darüber hinaus bekannt, doch Geburtstag wird am liebsten zu Hause gefeiert. Von 10. bis 12. August findet deshalb das „Hoch Kultur Festival“ auf der Unterstalleralm statt.

Im wetterfesten Zelt haben pro Tag knapp 2000 Besucher Platz, und diese Plätze sind auch schon ausverkauft, sagt Organisator Christof Schett. Wer trotzdem dabei sein will, kann sich ein so genanntes Schönwetter-Ticket kaufen und hoffen, dass es nicht schüttet. Die Wiesen rund um das Konzertzelt bieten genügend Platz für noch mehr Publikum.

Die Frage, wie die Gäste ohne Chaos auf die Alm und wieder herunter kommen, was sie essen und wo sie schlafen, hat Christof Schett und das ganze Dorf einiges an Organisation abverlangt. Denn das Tal ist schmal, der Andrang groß. Das Privatauto war von vornherein keine Möglichkeit.

„Wir haben schon weiter heraußen, in Außervillgraten, kostenpflichtige Parkplätze eingerichtet, und in Innervillgraten im Dorf noch einmal“, erklärt Schett. Von dort fahren Shuttlebusse ein Stück dem Ziel entgegen, nämlich bis zum neuen Freiluftmuseum „Wegelate Säge“. Danach geht es zu Fuß weiter, auf einem Fahrweg oder zwei Wanderpfaden. Gelegenheit, mit anderen mitzufahren, bietet sich beim Mitfahrbankl am Taleingang in Heinfels oder in Außervillgraten. Mit Öffis ist die Anreise ebenfalls problemlos möglich.