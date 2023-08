Wacken-Festival versinkt im Schlamm: Keine Hoffnung auf trockenes Wetter

Schlamm gehört zu Wacken, doch diesmal hat Dauerregen dem Festivalgelände massiv zugesetzt. Fans mussten ihre Anreise teils um einen Tag verschieben und campierten dann mit Bier und Campingstuhl teils am Feldrand.

Wacken – Staus und Schlamm: Bei der Anreise zum Heavy-Metal-Festival in Wacken (2. bis 5. August) im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein brauchen die Besucher sehr viel Geduld. Die Straßen rund um den Ort bei Itzehoe waren am Dienstagvormittag mit Autos verstopft. „Wir stehen selbst im Stau“, sagte eine Polizeisprecherin. Eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete, Autos, an deren Heckscheiben W:O:A-Zeichen prangten, bildeten kilometerlange Schlangen.