Wem gehören diese Schmuckstücke? Polizei sucht mit Fotos nach Opfern von Ketchup-Bande

Graz, Innsbruck – Nach einer aufsehenerregenden Festnahme dreier mutmaßlicher Schmuckdiebe in Tirol sucht die Polizei in der Steiermark nun nach möglichen Opfern: Die Verdächtigen sollen sich ab Herbst 2022 bis zu ihrer Festnahme am 23. Juni 2023 immer wieder in Häuser und Wohnungen eingeschlichen und Schmuck gestohlen haben. Die Ermittler fanden eine Reihe von teils gravierten Ringen, Taufketten und Ohrringen, die sie bisher keinen Geschädigten zuordnen konnten, hieß es am Dienstag.