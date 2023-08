USA entgingen Vorrunden-Aus um Zentimeter, England und Dänemark weiter

Auckland - Nur die Stange hat in der 91. Minute das erstmalige Ausscheiden der US-Fußballerinnen bei einer WM verhindert. Durch ein 0:0 gegen Portugal zog der vierfache Weltmeister um Alex Morgan und Megan Rapinoe am Dienstag in Auckland aber ins Achtelfinale ein. Den Sieg in Gruppe E sicherte sich das Team der Niederlande, das Vietnam zum Abschluss 7:0 (5:0) abfertigte. Aus Gruppe D stiegen erwartungsgemäß England (6:1 gegen China) und Dänemark (2:0 gegen Haiti) auf.