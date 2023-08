Tödlicher Unfall in Fieberbrunn: Arbeiter stürzte mit Muldenkipper in die Tiefe

Fieberbrunn – Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Dienstagvormittag in einem Tagebau in Fieberbrunn ereignet. Wie die Polizei bestätigte, kam ein Mann gegen 9.25 Uhr mit einem Muldenkipper von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Dabei wurde er aus dem Führerhaus geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen.