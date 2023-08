Britischer Politiker hält Klimawandel für „wahrscheinlich vorteilhaft“

David Frost, ehemaliger Brexit-Minister, erklärte in einer Rede vor dem Oberhaus des britischen Parlaments, dass der Klimawandel "wahrscheinlich von Vorteil" für Großbritannien sei. Schließlich würden mehr Menschen an Kälte als an Hitze sterben.

Den Auswirkungen des Klimawandels blickt er entspannt entgegen. "Wir können uns an die durchaus überschaubaren Folgen der langsam steigenden Temperaturen anpassen", behauptet er in seiner Rede. Besagte "langsam ansteigende Temperaturen" sorgten im Vorjahr in Großbritannien für eine Dürre. Wie der Guardian berichtete, starben zudem am heißesten Tag des Jahres, an dem in Großbritannien zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen 40 Grad herrschten, 638 Menschen mehr als sonst. An diesem 19. Juli 2022 fingen in London außerdem Zuggleise Feuer.