Rang sieben in der Boulder-Quali: Schubert startete stark in die WM

Der Innsbrucker erreichte bei der Qualifikation in Bern Rang sieben, Uznik wurde Elfter. Am Freitag stehen Halbfinale und Finale am Programm.

Bern – Der Auftakt in die Kletter-Weltmeisterschaft in Bern (SUI) ist gelungen: Der Tiroler Jakob Schuber schaffte als starker Siebenter der Boulder-Qualifikation ebenso den Sprung ins Halbfinale wie der Wahl-Tiroler Nicolai Uznik (11.). „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Performance, bin gut geklettert. So kann es weitergehen“, meinte Schubert.

Für den 32-jährigen Innsbrucker ist der Platz in der Vorschlussrunde vor allem in Hinblick der olympischen Kombination wichtig, schaffen es doch die Top 20 aus dem Bouldern und Vorstieg in den abschließenden WM-Bewerb. Der starke Vorstiegs-Kletterer hat sein Ticket für den Kampf um die Plätze für Paris 2024 so gut wie sicher. Die Top drei der Kombination sind ja fix bei Olympia dabei – es ist Schuberts erklärtes Ziel.

Für den Weltmeister war es der erhofft freudige Start. „Ich habe gleiche den ersten Boulder geflasht, das war ein mega gutes Feeling gleich zu Beginn. Das Training hat sich bezahlt gemacht“, ergänzte Schubert. Auch Uznik war glücklich: „Ich bin voll zufrieden, dass das aufgegangen ist mit dem Halbfinale. Ich habe mich fit und spritzig gefühlt.“ Am Freitag stehen sowohl Halbfinale als auch Finale auf dem Programm.

Nichts wurde es indes für den zweiten Tiroler Jan-Lucas Posch. Der Imster kam auf den 57. Rang. Stefan Scherzer, der die Kombi im Auge hat, wurde 39.

Am Mittwoch beginnen die Damen rund um Medaillen-Kandidatin Jessicas Pilz mit der Qualfikation im Vorstieg. (rost)