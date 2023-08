Doch kein Rekordanstieg: Regierung kündigt Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker an

Die sehr hohe Inflation in Österreich hätte eine Rekord-Valorisierung gebracht. Nun sollen die Gehälter der Spitzenpolitiker auf Bundesebene nicht angepasst werden. Knapp fünf Prozent wird es für Landespolitiker geben.

Wien – Die Politikergehälter werden heuer nicht automatisch an die Inflation angepasst. Das kündigten Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Dienstag an.