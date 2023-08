Mehr als 30 Tote bei Polizeieinsatz in Brasilien

Bei einem Großeinsatz der Polizei in Brasilien sind in den vergangenen fünf Tagen mindestens 33 Menschen getötet worden. Bei den Toten habe es sich um Verdächtige gehandelt, die Sicherheitskräfte angegriffen hätten, erklärten die Behörden am Dienstag. Der Einsatz gegen Banden von Drogenschmugglern an der Ostküste des Landes hatte am Freitag begonnen, nachdem ein 30-jähriger Polizist einer Spezialeinheit während einer Patrouille in der Hafenstadt Guaruja erschossen worden war.