Neuer Chef für Neurologie am Krankenhaus Kufstein

Kufstein – Die Abteilung für Neurologie am Bezirkskrankenhaus Kufstein steht ab sofort unter neuer Leitung: Klaus Seppi wurde 1973 in Bozen geboren, studierte in Innsbruck, wo er zuletzt als stellvertretender Direktor an der Universitätsklinik für Neurologie tätig war. Neben dem Facharzt für Neurologie hat er die Additivfächer für Intensivmedizin und Geriatrie abgeschlossen.