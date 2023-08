16 Prozent mehr Strafanträge: Schwarzarbeit in Österreich auf dem Vormarsch

Wien, Innsbruck – Die Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung hatte im ersten Halbjahr 2023 wieder alle Hände voll zu tun. Bei mehr als 13.000 Arbeitsmarktkontrollen mussten im Vergleichszeitraum zum Vorjahr um 16 % mehr Strafanträge gestellt werden. Insgesamt wurden zwischen Jänner und Juni rund 11,2 Mio. Euro an Strafen beantragt. Zusätzlich zu den Kontrollen und Überprüfungsmaßnahmen wurden rund 8,7 Mio. Euro an Abgaben und Strafen eingetrieben.

In Tirol gab es laut Finanzpolizei insgesamt 363 Strafanträge in der Höhe von insgesamt rund 840.000 Euro. Die meisten Vergehen betrafen das Ausländerbeschäftigungsgesetz (141) und Lohn- und Sozialdumping (119).

Im Bereich der Arbeitsmarktkontrollen sind die Strafanträge wegen Schwarzarbeit in Österreich deutlich gestiegen: Waren es zwischen Jänner und Juni 2022 insgesamt 1264 Anträge, so ist diese Zahl heuer auf 1516 gestiegen. Die Finanzpolizei ist im Zuge ihrer Kontrollen auch für Steueraufsichtsmaßnahmen zuständig. Auch hier stieg die Anzahl an Verstößen. 2022 waren es von Jänner bis Juni 2294, in diesem Jahr sind es mit 2543 deutlich mehr geworden. Das sei vor allem auf intensivierte Ermittlungen bei organisierter und gewerbsmäßiger Abgabenhinterziehung durch Scheinunternehmen und Betrugsfirmen zurückzuführen.