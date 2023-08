Kooperation mit Mobilitätsapp Ummadum: Bei Plansee zählt jeder Kilometer

Breitenwang – Seit Mai läuft die Kooperation der Plansee Group am Standort Reutte/Breitenwang mit der Mobilitätsapp Ummadum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belohnt, wenn diese ihren Weg zur Arbeit umweltfreundlich zurücklegen – egal ob zu Fuß, mit dem Rad, in Fahrgemeinschaften oder mit dem öffentlichen Nahverkehr.

An vier Tagen in der Woche nutzt Eva Resch aus dem Recruiting-Team der Plansee Group die App auf dem Arbeitsweg. „Schon vor Ummadum bin ich ab und zu mit dem Fahrrad oder in einer Fahrgemeinschaft ins Büro gefahren“, erzählt sie. Eva Resch wohnt zwar im Talkessel Reutte und der Weg zur Plansee Group ist nicht weit, doch manchmal fehle ihr einfach die Motivation – insbesondere, wenn das Wetter nicht mitspielt. „Doch die App ist jetzt ein Extra-Ansporn für mich, wenn der innere Schweinehund zu groß ist.“