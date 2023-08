Unfall ohne Führerschein und Helm: Zwei 17-Jährige bei Sturz mit Moped in Angerberg verletzt

Ein Jugendlicher fuhr am Dienstagabend ohne Führerschein mit einem Moped. Er dürfte von zwei diskutierenden Passanten abgelenkt worden sein, und kam zu Sturz. Lenker und Beifahrer trugen keinen Motorradhelm.

Angerberg – Mit dem Moped eines 17-jährigen Freundes fuhr ein Gleichaltriger am späten Dienstagabend auf einer Gemeindestraße in Angerberg. Der Lenker hatte keinen Führerschein, der Freund saß am Sozius. Keiner der beiden trug einen Motorradhelm.