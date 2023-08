Mit 130 km/h am Bobby-Car: EM heuer zum ersten Mal in Serfaus, Fiss, Ladis

100 km/h sind bei Rennen der Bobby-Car-EM, die heuer zum ersten Mal in Serfaus, Fiss, Ladis stattfindet, keine Seltenheit. Vom 25. bis 27. August gastiert die Rennelite am Sonnenplateau. Auf teilweise getunten Bobby-Cars rasen die Teilnehmer dabei Richtung Tal – im Kampf um den Meistertitel. Auch der amtierende Geschwindigkeitsrekordhalter, der Hesse Marcel Paul, der es auf sagenhafte 130,7 km/h brachte, wird erwartet.

Die Rennstrecke für die kuriose Veranstaltung verläuft auf dem Jochweg bis zur Talstation in Fiss. „Gestartet wird immer zu zweit und der Schnellere kommt in die nächste Runde“, erklärt TVB-Geschäftsführer Josef Schirgi das Prozedere. Die Route in Fiss dürfte die Fahrer ganz schön fordern. So wartet laut Veranstalter nicht nur eine „tückische S-Kurve mit beschränkter Einsicht“, sondern auch eine Senke, in die die Fahrer mit 70 km/h „einfliegen“. „Wer hier nicht rechtzeitig einlenkt, könnte einen Ausflug ins Grüne erleben.“ Auch der steile Zieleinlauf hat es in sich. Dort ist Fußeinsatz gefragt, um stehen zu bleiben. Eigene Bremsen hat das Bobby-Car nämlich nicht. (mr)