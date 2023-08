Spätherbstlicher Funkenflug: Fanny Ardant als reife Liebende in „Im Herzen jung“

Innsbruck – Allzu gewagt erscheint diese blumige These Marke Eigenbau nicht: Was den Kribbelfaktor und die Rastlosigkeit der Schmetterlinge im Bauch anbelangt, kennt Liebe kein Alter. Shauna (zeitlos elegant: Frankreichs Grande Dame Fanny Ardant) und Pierre (ein sensibler Mister Nice Guy: Melvil Poupaud) liefern dafür im Liebesdrama „Im Herzen jung“ cineastisch den Beleg.

Onkologe Pierre und Architektin Shauna begegnen sich im Leben zweimal. Vor 15 Jahren begleitete Pierre Shaunas beste Freundin, die an Krebs erkrankt war, auf deren letztem Weg. Der Zufall, manche würden es Vorsehung nennen, führt zum Wiedersehen. Pierre und Shauna sind mit Arzt Georges befreundet. Über ihn kommt es zu einem Treffen am Rande eines beruflichen Termins in Irland. Dass Georges damit eine Beziehung stiftet, kann er nicht wissen. Shauna ist inzwischen 70, Pierre 45.

Erste Liebesfunken fliegen, doch die Köpfe sagen Nein: Pierre ist verheirateter Vater, Shauna hat eine katastrophale Beziehung hinter sich. „Wirf dein Leben nicht weg für eine Frau, die keine Zukunft hat“, rät sie dem frisch Entflammten. Herzen haben aber ihren eigenen Willen. Tollpatschig und nervös, wie bei Teenagern, bahnt sich eine Liebe ihren Weg.

Shauna (Fanny Ardant) und Pierre (Melvil Poupaud) versuchen ihr spätes Glück festzuhalten. © Alamode Film

Eine ältere Frau liiert mit einen deutlichen jüngeren Mann? Darüber sollte man 2023 kein weiteres Wort verlieren müssen. Doch so weit sind wir selbst in Frankreich noch nicht, wo Präsident Emmanuel Macron um 24 Lenze weniger zählt als seine Frau Brigitte. Als der filmische Pierre seiner Frau den Seitensprung mit Shauna gesteht, hält die Betrogene das für einen Witz: „Was? Das ist doch eine alte Frau!“ Arzt-Freund Georges ist außer sich: „Shauna ist wie eine Mutter für mich, wie kannst du mir das nur antun?“ Georges hält es mit dem gängigen Klischee: Seine wechselnden Partnerinnen sind halb so alt wie er.

Ein solcher Plot schwebt natürlich in permanenter Kitschgefahr. Dass der Streifen von Regisseurin Carine Tardieu die Bodenhaftung aber nicht verliert, verdankt er seinen glänzenden DarstellerInnen, allen voran der großartigen Fanny Ardant. Es ist wahre Schauspielkunst, wie die 74-jährige Darstellerin in dieser amour fou darstellerisch aufgeht. Eine schöne, würdige und späte Rolle für Ardant, in Szene gesetzt mit stimmungsvollen, diskreten Bildern. Das späte Glück kann nicht von Dauer sein. Jeder Augenblick zählt. Das wird klar, als bei Shauna Symptome einer Krankheit immer deutlicher zutage treten.

🎬 Trailer | „Im Herzen jung“

„Im Herzen jung“ ist rein handwerklich ein klassisch gebauter, anspruchsvoller Film mit Dialogen, die etwas zu sagen haben, mit Stimmungen und Gemütsschwankungen schmerzlich nahe dran am richtigen Leben.

Für Filmfans ist es kein Muss, über eine gewisse romantische Ader zu verfügen. Eine solche schadet aber sicher auch nicht.

