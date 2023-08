Nabelschnur mit Schuh abgebunden: Vater half seiner Frau bei Geburt auf Südosttangente

Wien – Ein ungewöhnlicher Notruf ist am Dienstagabend bei der Wiener Notrufzentrale eingegangen: Ein Mann hatte es mit seiner hochschwangeren Frau nach Eintritt der Wehen nicht mehr in ein Spital geschafft. Unter telefonischer Anleitung half er seinem zweiten Kind auf der Wiener Südosttangente zur Welt und band die Nabelschnur mit einem Schuhband ab. Mutter (32) und Sohn Niklas sind wohlauf, berichtete ein Sprecher der Berufsrettung am Mittwoch.