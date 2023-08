Spürhund erschnüffelte bei Kontrolle in Hall neun Kilo Kokain in Auto

Hall in Tirol – Mit kiloweise Drogen an Bord ist ein Autofahrer im Bezirk Innsbruck-Land aus dem Verkehr gezogen worden. Der 40-Jährige geriet am Abend des 21. Juli am Löfflerweg in Hall in eine Verkehrskontrolle, so die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch. Zunächst schien alles normal: Polizisten wollten die Papiere des Mannes sehen und fragten ihn, wo die Reise hingehe. Nachdem der Deutsche keinen Führerschein vorweisen konnte – er war auch nicht Zulassungsbesitzer des Wagens – und er auch sein Ziel nicht wirklich verraten konnte oder wollte, hakten die Beamten genauer nach.