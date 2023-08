Tornado fegte durch Ort in Slowenien und hinterließ Spur der Zerstörung

Ljubljana – Bei einem schweren Unwetter, das am Dienstag in Slowenien niederging, ist in der südwestlichen Gemeinde Ilirska Bistrica ein Tornado durch den Ort Koseze gezogen. Dabei wurden laut Medienberichten Bäume und Stromleitungen gekappt sowie rund ein Dutzend Gebäude beschädigt. Die Dächer von vier Häusern wurden komplett abgedeckt, die Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Verletzte gab es keine.