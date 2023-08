Lächeln, teilen und gewinnen beim TT-Café

Neben dem digitalen Bezirksquiz und dem traditionellen Gewinnspiel beim TT-Café gibt es in diesem Jahr noch eine zusätzliche Chance auf einen Gewinn.

Beim TT-Café Fotogewinnspiel wird am Ende der TT Café Tour eine Siebträgermaschine von Testa Rossa im Wert von 1000 Euro verlost, inklusive einem Jahresvorrat an Kaffee. Damit der Kaffee auch immer perfekt gelingt, erhält der glückliche Gewinner zusätzlich noch einen Gutschein für einen professionellen Barista-Workshop bei Wedl in Mils.