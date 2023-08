Premier Mitsotakis verspricht Gratis-Urlaubswoche für betroffene Rhodos-Besucher

Bereits vor zwei Wochen gab es auf der griechischen Insel Rhodos verheerende Waldbrände, die viele Urlauber und Urlauberinnen zu einer frühzeitigen Abreise zwangen. Nun sollen sie – so Premierminister Mitsotakis – dank einer Gratis-Urlaubswoche wieder auf die Insel gelockt werden.

Athen, Kallithea – Eine gute Nachricht für Touristen, die in den vergangenen zehn Tagen wegen der Busch- und Waldbrände auf Rhodos ihren Urlaub abbrechen mussten, gibt es vonseiten der griechischen Regierung: Sie sollen im Frühjahr bzw. Herbst 2024 eine Woche gratis auf der Insel Urlaub machen dürfen, so der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis bei einem Interview mit dem britischen Sender ITV am Mittwoch.