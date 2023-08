Neuer Lehrgang zu NS-Zeit und Antisemitismus: Geschichte und Aktualität

Im Herbst startet an der Pädagogischen Hochschule Tirol ein österreichweit neuartiger Lehrgang zu „Nationalsozialismus, Antisemitismus und Holocaust“ für Lehrpersonen an Pflichtschulen. Höhepunkt ist eine dreitägige Berlin-Exkursion: Am Mittwoch wurde der wegweisende Kooperationsvertrag mit der Gedenkstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ unterschrieben.