Ein Blick in unser Innerstes

Wie sieht es in unserem Körper wirklich aus? Das zeigt die Ausstellung „Körperwelten“ in Innsbruck. Jetzt in den Sommerferien gibt es spezielle Kinderführungen.

Wieviele Muskeln, Sehnen und Organe hat der Mensch? Erstaunliche Fakten erfahren Kindern (am besten ab 6 Jahren aufwärts) in den Dr-Junior-Führungen.

Passend zu den langen Sommerferien sind in der Ausstellung „Körperwelten“ eigene Führungen für Kinder und Jugendliche vom 21. – 24. August (jeweils ab 15 Uhr) geplant. Die jungen Teilnehmer dürfen in einem weißen Ärztekittel die Plastinate bewundern, begleitet werden sie von einem „Mediguide“, der medizinisches Fachwissen altersgerecht aufbereitet. Die „Dr. Junior-Führung“ selbst ist kostenlos, steht aber nur Kindern zu, die im Rahmen eines Familientickets die Ausstellung besuchen. Die Kinderführungen sind ohne Eltern. Jeder Termin ist auf maximal zehn Kinder beschränkt. Anmeldung per Mail an simona.kuehndel@cofo.de.