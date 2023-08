Preisschock an der Zapfsäule: Wo der Sprit auf dem Weg in den Süden noch am günstigsten ist

Wien – Die Preise für Benzin und Diesel sind im Juli wieder deutlich angestiegen. Der aktuelle Spritpreis-Check des ÖAMTC zeigt, dass sich der Liter Super in Österreich von Anfang des Monats bis zum Ende um 9 Cent auf 1,64 Euro verteuert hat. Der Anstieg bei Diesel fällt mit 10 Cent noch höher aus: Ende Juli zahlte man an den heimischen Tankstellen 1,60 Euro für den Liter. Vergleicht man die Durchschnittspreise von Juni mit jenen des Julis, so zeigt sich beim Diesel ein Anstieg von 1,507 auf 1,550 Euro je Liter und bei Benzin von 1,569 auf 1,574 Euro.

Nicht nur in Österreich, sondern auch in fast allen anderen europäischen Ländern stiegen die Preise an der Zapfsäule – allerdings nicht so stark wie bei uns. Besonders in den beliebten Urlaubsdestinationen Kroatien, Slowenien und Italien lohnt sich der Blick aufs Detail.