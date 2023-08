An alle Outdoorfans: So abenteuerlich ist die AREA 47!

Mehr als 40 Trendsportarten an einem einzigen Ort. Das gibt’s nicht irgendwo, sondern ganz in deiner Nähe. Wir verraten dir, wie du diesen Sommer die Grenzen deiner Komfortzone sprengst.

1. ACTION NONSTOP. Am Eingang zum Ötztal wartet Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark, die AREA 47, mit einem satten Actionmenü auf dich und deine Freunde. Von Rafting über Blobbing, E-Biken, Hochseilgarten und Bungy Jumping bis hin zu Wakeboarden: Still deinen Hunger nach Adrenalin an einem einzigen Ort und tauch für ein paar Stunden oder einen ganzen Tag ins Outdoor-Universum ab.

Die Area 47 ist der größte Outdoor-Freizeitpark Österreichs. © E.BENREI

2. LERNEN MACHT SPASS. Yep. Echt! Zumindest in der AREA 47 Bike Academy, die aus schnöden Radfahrern sattelfeste MountainbikerInnen macht. Vertrau den Guides, die erstens die komplette Leihausrüstung (inkl. Premiumbike von Trek, Helm, Protektoren…) perfekt auf dich abstimmen und zweitens mit praktischen Tipps an deiner Seite stehen und fahren.

Die AREA 47 Bike Academy macht aus schnöden Radfahrern sattelfeste MountainbikerInnen. © Area 47

Nach dem Einrollen und Fahrtechnik-Checkup in Österreichs erstem Indoor-Bikepark brecht ihr mit dem (E-)Bike auf zu den schönsten Naturplätzen im Ötztal. Alternativ stürzt ihr euch auf den legendären Trails der Bike Republic Sölden oder auf dem Zirbentrail am Hochzeiger ins Abenteuer Downhill. Go with the flow!

Mit dem (E-)Bike zu den schönsten Naturplätzen. © hidde hageman hologram media

3. WECKE UNGEAHNTE TALENTE. Lust auf ein neues Hobby? Auf der einzigen Wakeboardanlage Westösterreichs in der AREA 47 kannst du deinen sportlichen Horizont erweitern. Lass dir in der Wake School zeigen, wie’s geht. Und ruckzuck stehst du schon am Board und drehst deine Runden am Cable. Vergiss bloß nicht das Beweisvideo, damit deine BürokollegInnen vor Neid erblassen!

Rafting in der Imster Schlucht. © Jens Klatt

4. ACTION ON TOP. Du kommst von deiner gebuchten Aktivität zurück und glaubst, es geht nicht besser? Dann hüpf in die Badehose oder den Bikini und spring in die 20.000 m2 große Water AREA. Der Eintritt in den aufregendsten Wasserpark weitum ist am Tourentag meist inklusive. Heißt: Action beim Blobbing, XXL-Rutschenpark, Sprungturm, Splash Track & Co., bis die Sonne untergeht.

Essen, trinken, feiern ist in der AREA 47 ein Erlebnis. © Jens Klatt

5. WORK HARD, PLAY HARD. Ausgepowert? Frische Energie holst du dir ganz einfach im Lakeside Restaurant und River Haus Bar & Grill. Hier wird sogar das Essen, Trinken und Feiern zum Erlebnis. Wie sonst würdest du den wilden Freudentanz der Geschmacksnerven beschreiben, wenn du in einen saftigen Burger vom Grill beißt? Den Blick auf die Stunts in der Water AREA, wenn du ein kühles Bierchen zischst? Die glühenden Sohlen, wenn du mit alten und neuen FreundInnen abshakest? Eben.