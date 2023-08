Für angebliche Kaution: Linzerin verlor 250.000 Euro an Betrüger

Am Dienstag tappte eine Linzerin in die Falle von Telefonbetrügern, die sie aufforderten, eine Kaution für ihren angeblichen inhaftierten Lebensgefährten zu zahlen. Sie entlockten ihr damit Wertgegenstände und Bargeld im Wert von 250.000 Euro. Kein Einzelfall, so die oberösterreichische Polizei.