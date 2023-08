Autos kollidierten in Oberndorf: Zwei Verletzte, Kinder blieben unversehrt

Oberndorf in Tirol – Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Oberndorf wurden am Mittwoch zwei Personen verletzt, berichtet die Polizei. Kurz vor 11 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto von der Josef-Hager-Straße und wollte sich auf der Kreuzung mit der Pass Thurn Straße (B 161) in den Fließverkehr Richtung St. Johann einordnen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 41-Jährigen, der mit einer Beifahrerin (28) und zwei Kindern (4 und 8 Jahre) in Richtung Kitzbühel unterwegs war.