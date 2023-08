Eine Gala für Gall: Tour-de-France-Held in Osttirol feierlich empfangen

Rad-Profi Felix Gall wurde heute in seiner Osttiroler Heimat gebührend gefeiert – unter anderem mit einer „Tour de Gall“, bei der an die 600 Radsportler im gelben Tour-Shirt gemeinsam mit Gall radelten.

: Lienz – Von Tausenden Fans und prominenten Gästen wie Ski-Legende Franz Klammer und Landeshauptmann Anton Mattle wurde Tirols Rad-Star Felix Gall am Mittwoch in seiner Osttiroler Heimat offiziell empfangen. Rund 600 Radsportler traten gemeinsam mit dem 25-jährigen Tour-de-France-Etappensieger von Lienz aus in Richtung Heimatgemeinde Nußdorf-Debant in die Pedale.