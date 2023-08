Alpinist durch Steinschlag schwer verletzt: Schwierige Bergung in St. Jakob

St. Jakob in Defereggen – Ein 45-Jähriger ist am Mittwoch bei einer Bergtour in St. Jakob durch Steinschlag schwer verletzt wurden. Die Bergung gestaltete sich aufgrund der Wetterverhältnisse schwierig.

Der Mann ging am Vormittag alleine von der Barmerhütte in Richtung Hochgall. Gegen 12.15 Uhr geriet der Alpinist auf 2950 Metern Seehöhe in einer Rinne zwischen der Hochgallrinne und der Barmerspitze in einen Steinschlag. Er wurde von einem Stein am linken Unterschenkel getroffen und schwer verletzt. Der Einheimische setzte einen Notruf ab, worauf die Bergrettung Antholz alarmiert wurde.