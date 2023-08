Kanadas Premier Trudeau und Ehefrau Sophie verkünden Trennung

Ottawa – Kanadas Premierminister Justin Trudeau (51) und seine Ehefrau Sophie Grégoire Trudeau (48) haben ihre Trennung verkündet. "Nach wichtigen und schwierigen Unterhaltungen haben wir entschieden, uns zu trennen", teilten die beiden am Mittwoch via Instagram mit. "Wie immer bleiben wir eine Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben und weiter aufbauen werden."