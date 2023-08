Heftiger Taifun "Khanun" tobt in Japan weiter

Der heftige Taifun "Khanun" hält die Menschen im Süden Japans weiter in Atem. Wie die japanische Tageszeitung "Asahi Shimbun" am Donnerstag meldete, kamen bisher zwei Menschen in Folge der Sturmböen ums Leben. Am frühen Donnerstag (Ortszeit) waren weiterhin rund ein Drittel aller Haushalte auf Okinawa ohne Stromversorgung.