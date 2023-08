Die strammsten Wadeln hat der Kössener Bürgermeister

Am Ende hatte der Kössener Bürgermeister Reinhold Flörl mit 30 Radtagen die Nase vorne. Mit nur einem Tag Rückstand landete Bürgermeisterin Lydia Unterluggauer aus der Gemeinde Tristach auf Platz zwei, gefolgt vom Strasser Bürgermeister Karl Eberharter, der an 17 Tagen im Juni auf dem Fahrrad unterwegs war. Der Gewinner freut sich über den Wanderpokal von „Tirol radelt“, die goldene Fahrradklingel. „Ich radle sehr viel, weil unsere Familie ohne Zweitauto auskommen möchte. Ich glaube, die Leute bekommen mit, dass ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin. So kann ich vielleicht auch andere zum Umsteigen motivieren“, so der Gewinner.