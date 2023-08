Absatz rückläufig: Teuerung bremst den Bierdurst der Österreicher

Die höheren Gastropreise führen auch dazu, dass mehr Konsumenten auf den Lebensmittelhandel ausweichen. Nur ein gutes Fünftel der in Österreich produzierten Biere wird noch in der Gastronomie gezapft, drei Viertel gehen in den Einzelhandel. Bereits in der Corona-Zeit habe sich der Bierkonsum stärker in den privaten Bereich verlagert, diesen Effekt verstärke nun auch die fehlende Kaufkraft, heißt es von Seiten des Verbandes.