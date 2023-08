Haller Jesuitenkirche bietet einen glänzenden Empfang

Aktuell dient die Jesuitenkirche wieder als atmosphärischer Kunstraum: Noch bis 17. September (Do. bis So., 10 bis 18 Uhr) stellt die Haller Künstlerin Martina Tscherni unter dem Titel „... über Wasser“ aus. Zu sehen sind Skizzen von Mikroorganismen im Wasser – auf bis zu 20 m langen Papierrollen –, dazu Unterwasservideos. Anita Töchterle-Graber (TVB) führt am 4. und 18. August (jeweils um 17 Uhr) durch Kirche und Ausstellung. Führungen mit der Künstlerin selbst finden am 12.8. sowie 2.9. um 17 Uhr statt. Am Abend des 20.8. und 17.9. (18 bis 20 Uhr) rundet eine „Klangwelle“ von DJ WAZ exp. und Oliver Som das Gesamterlebnis ab. (TT, md)