Schwer beschädigter Autofrachter sicher in Eemshaven eingetroffen

Nach einem großen Brand musste die „Fremantle Highway“ von zwei Schleppern die Wattenmeerküste entlang gezogen werden, um in den sicher in Eemshaven einlaufen zu können. Nun ist der stark beschädigte Frachter im nordöstlichen Hafen der Niederlande eingetroffen.

Das Schiff wurde seit dem Morgen von zwei Schleppern gezogen und von weiteren Booten und einem Flugzeug der Küstenwache begleitet. Die Aktion war nicht nur wegen der starken Windböen, sondern auch wegen der Beschädigungen schwierig. Der Frachter musste aus Sicherheitsgründen – etwa im Falle eines Aufloderns der Flammen oder eines Risses in der stark beschädigten Stahlwand – so schnell wie möglich in den nahegelegenen Hafen gebracht werden. Spezialisten an Bord kontrollierten ständig die Stabilität, ein Spezialschiff, das im Notfall Öl räumen könne, begleitete den Transport.