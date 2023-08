Nach Unfall in Innsbrucker Badgasse beging Alko-Lenker (35) Fahrerflucht

Innsbruck – Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr kam es in Innsbruck zu einem Autounfall in der Badgasse. Laut Polizei stießen die Autos eines 35-jährigen Türken und eines 27-jährigen Österreichers zusammen, beide Wagen wurden dabei erheblich beschädigt. Die Lenker selbst erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.